Nordic walking, in 1.500 da tutto il mondo per la camminata in riva al mare

JESOLO (VENEZIA) - Il litorale adriatico capitale della camminata nordica. Oggi a Jesolo, Cavallino ed Eraclea gran finale della tre giorni dell'International nordic walking festival. Tre giorni di raduno, convegni e concerti, ma soprattutto passeggiate con i bastoncini, che hanno contribuito ad allungare la stagione turistica grazie alla partecipazione di 1.500 appassionati, impegnati a percorrere 40 chilometri a piedi tra mare, laguna e pineta.L'evento è stato promosso dall'associazione Nordic Walking Jesolo nel segno del binomio tra sport e turismo. Alla kermesse hanno partecipato camminatori provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero: inscrizioni sono arrivate pure da Ungheria e Romania. Del resto il fenomeno, che nell'ultimo decennio ha conosciuto un importante sviluppo a Nordest (la prima edizione del Festival si era svolta nel 2008 in Val di Fiemme), registra numeri considerevoli in tutto il mondo: 12 milioni di praticanti a livello globale, di cui 1,5 milioni nella Finlandia che l'ha codificato e 500.000 in Italia. Quello veneziano è stato presentato dagli organizzatori come il Festival delle tre P: passi, paesaggi e profumi. «I passi che muoveranno i partecipanti, i paesaggi tra mare e laguna che durante le camminate si potranno ammirare e i profumi che in queste camminate si potranno sentire», spiegano.