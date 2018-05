Non gli convalidano lo status di profugo: da un mese se la prende con tutti

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - Gli rifiutano lo status di, un 26enne del Mali ospite ase la prende con tutto e tutti. A Maga Fofana da poco più di un mese non è stata accettata la sua richiesta di asilo politico. Per questo non può più godere dei diritti che fino ad ora gli permettevano di vivere alle spese della collettività. L'uomo è statoper resistenza a Pubblico ufficiale, dopo averdegli agenti di Polizia locale a Bibione. Ha anche danneggiato un ambulanza, se l'è presa con gli ex colleghi ospiti del cento di accoglienza e con i vacanzieri della località di mare. E' stato anche, ma da allora continua liberamente la sua performance aggressiva. L'altro giorno ha aggredito alcuni ragazzi profughi e poi gli agenti della Polizia locale e quindi i carabinieri., non senza difficoltà, è stato portato in carcere a Pordenone.