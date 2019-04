Sparite le fatture per 900 mila euro di lavori fittizi: lavanderia cinese nei guai

di Marco Corazza

Nella lavanderia industriale vi "finivano" anche le fatture con la sparizione di ben 900 mila euro. Le Fiamme Gialle dihanno avviato un sequestro al legale rappresentante, un imprenditore cinese, di una società operante nel settore delle lavanderie industriali, indagato per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti., immobili e quote societarie per un valore complessivo, corrispondente all’ammontare delle imposte risultate evase. L’impresa, nello specifico, ha annotato nella propria contabilità costi per circadocumentati da, anch’esse riconducibili a soggetti di nazionalità cinese, “di fatto” gestite da un altro connazionale, dichiaratamente relative a cessioni di migliaia di lenzuola, federe, teli bagno, asciugamani, coprimacchia e tovaglioli, nonché per prestazioni di lavoro di lavanderia e stireria.A seguito delle indagini, svolte attraverso, analisi contabili e riscontri bancari, le fiamme gialle di San Donà hanno accertato che le operazioni fatturate, in realtà, erano del tutto fittizie e funzionali all’abbattimento della materia imponibile della società verificata. Gli investigatori hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria 5 persone, tra cui, oltre al rappresentante legale della società verificata, l’amministratore “di fatto” ed i titolari delle 3 imprese emittenti le fatture false.