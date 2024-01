Nasce a Venezia la startup Odibuy, innovativo sistema per sostenere i negozi di vicinato

VENEZIA - La crisi dei negozi di vicinato ha una via d'uscita "made in Venezia": Alessandro De Marco, consulente marketing mestrino classe 1984, ha ideato e brevettato Odibuy, un sistema di vendita innovativo che permette al commercio fisico tradizionale di vendere 24 ore su 24 valorizzando le vetrine. I negozi di vicinato potranno così essere più competitivi di fronte alle sfide lanciate dall’e-commerce, aumentando le vendite e sfruttando il passaggio pedonale ad ogni orario, 365 giorni l’anno. Odibuy, infatti, trasforma parte della vetrina di un negozio in uno spazio interattivo attraverso il quale sarà possibile acquistare in ogni momento tutti i prodotti del punto vendita, non solo quelli esposti. E per farlo basta anche una piccola vetrina. L’obiettivo è sostenere e valorizzare le micro imprese, spesso a conduzione familiare o a carattere artigianale, offrendo uno strumento di vendita integrativo

Nata nel giugno 2023, la startup Odibuy ha già ottenuto notevoli riconoscimenti: è stata selezionata da MITdesignX Venice 2023, programma della prestigiosa università MIT di Boston che promuove in tutto il mondo progetti di crescita per le startup. A Venezia, MIT si appoggia a SerenDPT, acceleratore di startup con sede alla Giudecca. Per oltre 3 mesi Odibuy ha interagito con MIT e SerenDPT per rafforzarsi, risultando fra i dieci progetti più innovativi. L'obiettivo della startup è intercettare il flusso pedonale attraverso il potenziamento interattivo della vetrina del negozio fisico. Uno speciale touch screen posto dietro il vetro permette di acquistare i prodotti esposti o anche altri presenti in catalogo. Il pagamento sicuro avviene con bancomat attraverso la vetrina oppure direttamente da cellulare. L’acquirente può poi scegliere come ricevere i prodotti acquistati, se tramite spedizione a casa o con ritiro di persona in negozio.

“Odibuy nasce osservando la mia città – spiega l’ideatore Alessandro De Marco – nella quale purtroppo il numero di attività tradizionali sembra calare costantemente, con evidenti ricadute sul tessuto economico, sociale e sulla vivacità delle nostre strade. La maggior parte delle piccole attività di quartiere non può sostenere l’impegno necessario per essere visibili online, ho pensato di ideare una nuova soluzione che potesse aiutarle a sopravvivere e perché no, anche a crescere”.

Nasce così il team della startup composto da 4 co-founder: Alessandro De Marco, Carlo Alberto Candia (imprenditore classe 1984 esperto di management), Artemida Bizhga (analista finanziario) e Gaetan Bio (IT manager, entrambi 37enni). “Odibuy va visto come un sistema di vendita integrativo al tradizionale – spiega Candia, direttore commerciale – che ha l'obiettivo di dare ai commercianti inedite opportunità di vendita. Questo sistema, inoltre, potrà aumentare l'attrattività turistica dei centri città, normalmente poco vivaci dopo l'orario di chiusura. Lo store diventa così funzionante h 24, garantendo maggiore redditività ai commercianti, ma anche migliore qualità della vita con più equilibrio tra ore di lavoro e vita

privata”. Nei primi mesi di quest'anno Odibuy sarà disponibile in versione prova e distribuita ad alcune attività commerciali selezionate fra quelle che avranno fatto richiesta sul sito www.odibuy.biz. Le iscrizioni saranno aperte dal 1. marzo.

