ROVIGO - Alberghi e ristoranti sono in cerca di personale per la stagione estiva che sul fronte organizzativo, è ormai alle porte. Come lo scorso anno, però, le attività si trovano a fare i conti con la difficoltà a reperire lavoratori: camerieri, lavapiatti, ma anche giardinieri, manutentori e commessi. Confcommercio ha dunque deciso di aiutare le imprese del territorio a risolvere questa spinosa problematica e ha avviato, infatti, una indagine tra i propri associati, ma aperta a tutto il mondo delle imprese che si apprestano a ricercare forza lavoro stagionale, per capire quale e quanta sia la richiesta in Polesine.



L'INIZIATIVA

L'associazione ha pensato di dedicare febbraio al "gioco d'anticipo" rispetto all'avvio della stagione 2023 per non trovarsi impreparati, sul fronte del personale, con l'incalzare della bella stagione. Attraverso la compilazione di un rapido questionario online, l'associazione inizierà a raccogliere informazioni in modo da svolgere al meglio la propria azione sindacale per mettere insieme la richiesta e l'offerta soprattutto in settori come il turistico-ricettivo, e tutte le aziende dell'indotto di servizio per ristoranti, alberghi, bar e stabilimenti balneari. Confcommercio assicurerà la formazione obbligatoria necessaria e l'affiancamento alle strutture che vorranno essere d'aiuto alle imprese alla ricerca di personale stagionale per tutte le pratiche che alle volte possono risultare complesse, soprattutto per quanto concerne i lavoratori stranieri. Lo slogan #ConfcommercioC'è ancora una volta si dimostra calzante per l'attenzione che la "grande famiglia" dei servizi offerti alle imprese della provincia di Rovigo è in grado di erogare. «La partecipazione al questionario - spiega il presidente Stefano Pattaro - è importante per poter raccogliere informazioni dettagliate sul potenziale deficit polesano e poter "pesare di più" come territorio su cui investire».



CACCIA AL LAVORATORE

La ricerca del personale è «un grave problema che le imprese del territorio di trovano ad affrontare negli ultimi due anni - continua Pattaro - sicuramente tra le varie cause, un ruolo importante lo svolge il reddito di cittadinanza che diventa più conveniente rispetto a un contratto stagionale. L'unica soluzione per affrontare la prossima stagione è quella di cercare lavoratori all'estero, in particolare in Asia e in India, personale che abbia già un minimo di formazione e scolarizzazione, ma che conosca anche un po' l'italiano. Abbiamo dunque pensato di rivolgerci ai salesiani per portare lavoratori stagionali in Polesine».

Il questionario è un primo passo, dunque, per comprendere le esigenze delle aziende e individuarne la disponibilità ad accogliere personale proveniente dall'estero. La carenza di personale in Polesine si sta facendo sentire anche in altri settori. A mancare non solo camerieri e pizzaioli, ma anche operai specializzati e artigiani. Una problematica che costringe più di qualche impresa a ridimensionare anche l'attività, con conseguenze economiche importanti per la sopravvivenza delle stesse.