Pizzini, droga, frutta e il Casinò: i segreti della 'ndrangheta a Nordest

di Gianluca Amadori

L'INFILTRATO

VENEZIA - Daldi, dove sta scontando una condanna a dieci anni di reclusione per droga, il, 54 anni, facendo uscire gli ordini suconsegnati alla compagna, la trentaquattrenne romena, residente a. Lo hanno scoperto i finanzieri del Gico di Venezia nel corso della prosecuzione dell'indagine Picciotteria che, nel dicembre del 2015, portò all'arresto dello stesso Violi e di altri affiliati alla Ndrangheta,destinata anche al(custodita in gran parte a Marcon, in provincia di Venezia) e di occuparsi di, come ha rivelato un pentito.Secondo le Fiamme Gialle, a proseguire l'attività di Violi erano il cognato, Giovanni Pietro Sculli, 48 anni, e il cugino, Rocco Scordo, 40 anni. E ieri l'inchiesta-bis, coordinata dal pm antimafia Paola Tonini, si è concretizzata in due fermi e nell'esecuzione di 16 misure cautelari, dieci delle quali in carcere, tre ai domiciliari e tre obblighi di dimora , emesse dal gip Roberta Marchiori per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga (nonché riciclaggio e auto riciclaggio, contestati a Violi). Con oltre duecento uomini impegnati nell'operazione, la Finanza ha eseguito anche 33 perquisizioni, di cui 13 in Veneto, 7 in Calabria e 9 in Lombardia. Per le, Violi & C avevano escogitato un trucco, ordinata da società regolarmente operanti nel settore, una delle quali di Vadalà...