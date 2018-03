Cocaina dalla Calabria: 13 arresti, c'è anche Vadalà, "legato" al caso Jan Kuciak

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -nell'ambito di una vasta operazione contro lodi grandi partite dicondotta dalla Guardia di Finanza per conto della Procura antimafia. Gli arresti sono avvenuti fra Mestre, Marcon, la Calabria e la Lombardia.In carcere, nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Venezia sono finite 11 persone mentre per altre 6 sono stati disposti arresti domiciliari e obbligo di dimora. Tra gli arrestati figura anche il calabrese Antonino Vadalà, coinvolto nelle scorse settimane nell’indagine sull’uccisione del giornalista investigativo slovacco Jan Kuciak , 27 anni. Vadalà è stato fermato in Slovacchia: è accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio. La droga veniva importata nascosta all’interno di camion di frutta. «Un’inchiesta impegnativa, durata anni, che ha portato ad importanti risultati, grazie anche all’impiego di un militare sotto copertura che si è infiltrato nell’organizzazione criminale», ha dichiarato il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi.