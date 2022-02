CAORLE - Naufragio per tre diportisti che da Caorle si stavano dirigendo a Cervia. È accaduto domenica, quando l’imbarcazione del gruppo è affondata dopo la collisione con la costiera. Erano le 5.40 di domenica quando alla sala operativa della Guardia Costiera di Ravenna è arrivata via telefono la richiesta di soccorso del conduttore dell’unità da diporto a vela che si era incagliata pochi istanti prima in una scogliera frangiflutti posta a protezione del litorale di Lido di Classe.

FALLA NELLO SCAFO

Nella collisione con gli scogli la barca ha riportato una falla nello scafo, con il conseguente ingresso di acqua e il parziale affondamento dell’imbarcazione. Subito è stata allertata la Guardia costiera, partita dal porto di Ravenna con la motovedetta CP 847. I militari in breve tempo, nonostante il buio e la scarsa visibilità, sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente. I tre uomini che erano a bordo della barca a vela avevano trovato riparo sulla scogliera e sono stati portati in salvo dall’equipaggio della Capitaneria e quindi trasferiti al vicino porto di Cervia. I tre diportisti, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze, erano partiti da Caorle sabato sera con meta proprio Cervia.

Nel primo pomeriggio l’imbarcazione è stata trasferita in un cantiere navale per le riparazioni necessarie. Nel frattempo la motovedetta CP 847 ha effettuato un’approfondita perlustrazione dello specchio acqueo vicino al luogo dell’incidente, non rilevando tracce di inquinamento. La Guardia Costiera ora ha avviato le indagini che permetteranno di ricostruire l’esatta dinamica del naufragio.