Raffiche di vento, allerta in Veneto. Decine di interventi: pali divelti, impalcature cadute, tettoie scoperchiate

VENEZIA - Il forte vento che sta spazzando il Veneto da questa mattina, 7 febbraio, proseguirà fino a domani, specie nelle zone costiere. La Protezione Civile decreta lo stato di allerta mentre i vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi da Padova a Vicenza. Già si fa la conta dei danni tra pali divelti e tetti scoperchiati.

Nel Veneziano

In particolare la Protezione Civile del Comune di Venezia comunica che fino alla mattinata di domani, 8 febbraio, saranno possibili forti raffiche di vento sul territorio comunale e sulla costa. Si consiglia quindi alla cittadinanza di fare attenzione, in particolar modo all'interno delle aree verdi e durante la navigazione in laguna e in mare.

Nel Padovano

Intanto fortissime raffiche di vento stanno flagellando da mezzogiorno il territorio dell'Alta Padovana. Numerose le richieste di intervento pervenute al 115 dei vigili del fuoco. Disagi sono segnalati in particolare tra Cittadella, Carmignano di Brenta, Loreggia e Borgoricco dove sono pericolanti alberi e pali della pubblica illuminazione. Si sono registrati anche alcuni incendi ai camini, provocati da processi di autocombustione. Una trentina finora gli interventi compiuti dalle squadre dei vigili del fuoco di Padova, Cittadella e del distaccamento volontario di Borgoricco. L'emergenza non è ancora rientrata.

Nel Vicentino

Sono molte decine gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che da questa mattina - 7 febbraio - sta interessando il Veneto, in particolare la provincia di Vicenza . I pompieri hanno iniziato le operazioni di soccorso nell'area berica con la caduta di un palo Telecom a Isola Vicentina. Altri pali del telefono, sempre pericolanti, hanno visto l'intervento delle squadre a Schio, a Villaverla, a Romano d'Ezzelino, a Torri di Quartesolo, a Sandrigo e a Rosà.

I danni

In città, a Vicenza, interventi per la caduta di due impalcature in Via Cimone e Contrà San Rocco fortunatamente senza persone rimaste ferite, di un lucernario pericolante e di una ringhiera pericolante di un condominio. Operazioni anche per un pioppo caduto sulla careggiata in Via Gagliardotti e un altro albero in Strada Beregane a Vicenza. Sempre in città interventi di soccorso per cornicioni pericolanti all'ex tribunale di Santa Corona e in Contrà San Pietro e un vetro rotto al settimo piano della torre Everest di Via Torino. Intervento dei vigili del fuoco per una insegna pericolante in via Gorizia a Piovene Rocchette e una grondaia penzolante in Via Copernico a Valdagno. Un pino ha completamente invaso la sede stradale in Via Motta a Cornedo Vicentino. Intervento dei vigili del fuoco di Schio in Via Castellaro a Salcedo per la copertura di un tetto, dove alcune parti sono finite in un parcheggio sopra alcune autovetture.