Venezia, nuova ordinanza anti-movida: locali chiusi alle 2 e personale-steward

VENEZIA - Proroga alla "stretta" sugli orari di apertura notturna, e personale dei locali usato come "steward" per vigilare sui clienti. Lo prevede la nuova ordinanzaper gli esercenti nel centro storico di Venezia e in terraferma, che è stata firmata oggi, 26 agosto 2023, dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro.