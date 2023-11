Venezia. Stati generali per contrastare il moto ondoso: fra le proposte anche un percorso di formazione nelle scuole

VENEZIA - Il moto ondoso minaccia l'ecosistema della laguna di Venezia, la tenuta delle infrastrutture e la sicurezza della navigazione. Per risolverlo, serve la sinergia di enti, istituzioni, rappresentanti di categoria e associazioni, ma anche un percorso di formazione nelle scuole e investimenti sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni in atmosfera. Questo è quanto è emerso dagli Stati generali sulla mobilità acquea e sul moto ondoso, convocati dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che hanno visto la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella partita della difesa della città e delle sue isole.

Tante le proposte arrivate dalle novanta persone sedute attorno al tavolo: dall'introduzione di una specifica abilitazione alla guida delle barche in centro storico, avanzata da Giampaolo Fagioli - presidente di Confindustria Venezia - ad un ripensamento del sistema di gestione dei flussi, arrivato da Matteo Masat, direttore di Confartigianato Venezia.

«Sono emerse tante proposte - ha detto il sindaco Brugnaro in chiusura dell'assemblea - ora bisogna trovare delle soluzioni e sicuramente è importante che tutti mettano in atto dei comportamenti rispettosi» ha aggiunto, sottolineando come il moto ondoso sia sì un problema oggettivo, ma anche una responsabilità collettiva. «Infine, serve essere compatti per chiedere allo Stato un rifinanziamento della Legge Speciale» ha concluso.