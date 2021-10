VENEZIA - C’è chi si sfoga in assemblea, davanti a colleghi e sindacalisti. «Quattro mesi con 1.000 euro! - sbotta un operaio - Tirare avanti così. Sapete cosa vuol dire lavorare senza essere pagati? Siamo stanchi di promesse non mantenute». Gli fa eco un collega: «A novembre, quando ci sarà da girare le valvole in galleria, per sollevare le paratoie, lo faranno quei signori che sono andati a farsi belli del Mose a Dubai. E noi qui, al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati