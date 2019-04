«Mazzacurati, sequestrate la casa a Cortina». Soldi illeciti usati per acquisiti immobiliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel corso degli annie intestandoli «a figli, coniuge ed affini». Lo sostiene la Procura della Corte dei conti sulla base di una lettera, sequestrata nel corso delle indagini sullo scandalo Mose, nella quale l'avvocatessa romana Francesca Morlino trasmetteva al commercialista dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, il padovano Francesco Giordano,acquistati con denaro dell'ing. Mazzacurati. Quel documento, che doveva servire per regolare le questioni ereditarie, è diventato uno degli elementi di prova utilizzati dal viceprocuratore Alberto Mingarelli per dimostrare che i due milioni e mezzo di euro utilizzati nel 2012 per acquistare un lussuoso appartamento a Cortina, intestato alla moglie di Mazzacurati, Rosangela Taddei (priva di alcun reddito, secondo la Guardia di Finanza) provenivano dai fondi illeciti accumulati a suon di false fatture dal marito, all'epoca ancora potentissimo.