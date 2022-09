MESTRE - Adorava i viaggi ed era innamorato dell’Asia, tanto da decidere di mettere radici a Taipei. Niccolò Fagherazzi, 37 anni, viveva da cinque anni nella capitale di Taiwan. Il 2 agosto, qui, ha perso la vita in tragiche circostanze. A distanza di circa un mese e mezzo la salma dell’uomo è rientrata a Mestre, dove era nato e cresciuto, per la celebrazione di una messa di suffragio che si terrà domani alle 15.30 nella chiesa della Santa Trinità in via Terraglio. Alla fine della cerimonia verrà inaugurato un ulivo piantato in memoria di Niccolò e verranno raccolte offerte per la realizzazione di un giardino della memoria e della meditazione. La famiglia è chiusa nel suo dolore: la prematura e inattesa scomparsa di Niccolò ha molto provato i genitori. I tempi di rientro del corpo, come spiegato dal consolato italiano agli amici, si sono allungati per via dei ritardi burocratici legati al covid.



VIAGGI E VINO

Da cinque anni, appunto, abitava a Taiwan. «Un ragazzo molto brillante», lo definiscono gli amici. Qui, si era anche fidanzato. Amante dei viaggi aveva vissuto anche in Thailandia e nelle Filippine. Poi, circa un anno fa, era entrato in società con due amici, Claudio Fragiacomo e Andrea Gottardi, e aveva iniziato a lavorare nel campo dell’export dei vini. L’azienda, la Sgt Wines, è specializzata come rifornitore per Taiwan di prodotti italiani. In particolare, appunto, vini. Niccolò si era laureato in Economia internazionale a Venezia. In passato aveva lavorato per varie organizzazioni internazionale, esperto di commercio globale con una «profonda comprensione degli aspetti culturali di ogni paese, della cucina locale e della cucina raffinata in particolare», si legge nella sua biografia pubblica nel sito dell’azienda. «Una persona in gamba, estremamente intelligente - lo descrive Claudio, uno dei due soci - lo avevamo accolto un anno fa, per noi era quasi come un fratello, gli piaceva l’idea di poter trattare i prodotti tipici del suo paese anche qui all’estero».