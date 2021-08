VENEZIA - Si è spento a Mestre nella notte di martedì 24 agosto, all’età di 64 anni, Carlo Pistacchi, iconico gelataio che tutti a Venezia ricordano per la sua passione per la musica reggae e gli originalissimi gelati artigianali che vendeva da dietro il bancone della sua “Alaska” in calle dei Bari. Roberto Menin, che da quasi un decennio lavora nella gelateria Alaska di Carlo Pistacchi, lo ha voluto ricordare così: «Dopo tanti anni di duro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati