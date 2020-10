Massimo ucciso dal male a 53 anni, era titolare con il fratello di uno storico mobilificio

MARTELLAGO - Comunità di Olmo sgomenta per l'ennesima morte prematura che ha colpito il territorio: Massimo Pattaro è spirato martedì a soli 53 anni per complicazioni legate ad un tumore che se lo è portato via in pochi mesi. Originario di Mestre, viale San Marco, dove ha vissuto fino al 2008 e dove pure era conosciuto e ben voluto da tutti, Pattaro si era quindi stabilito a Olmo di Martellago, dove però lavorava già dal 1995, gestendo con il fratello Michele il negozio Scic Arredamenti. Fin da giovane il 53enne si era dedicato con passione all'attività nel settore del mobile della sua famiglia, che aveva anche un altro punto vendita, in piazza Bertati a Martellago, gestito dal padre, e che, tra le altre cose, era concessionaria in esclusiva per la provincia di Venezia della Berloni. Non si contano sui social i messaggi di cordiglio dei tanti clienti che ha seguito con professionalità per arredare cucine, salotti, camere e bagni, dei colleghi negozianti, di amici e conoscenti.

«Un uomo pieno di vita - amava tanto viaggiare - generoso e sempre disponibile con tutti - lo piange la moglie Francesca - che si è sempre dedicato con amore al suo lavoro e alla sua famiglia». Oltre alla consorte Francesca, Massimo Pattaro lascia la figlia Gaia, gli anziani genitori Laura e Paolo e il fratello Michele. I funerali si svolgeranno oggi, venerdì, alle 10.30, in chiesa a Olmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA