Morto a 47 anni Andrea Barbato, il fiorista di Zianigo

MIRANO - Si è spento all’improvviso ieri notte Andrea Barbato, 47 anni, proprietario della fioreria Daniela di Zianigo. Coglie tutti alla sprovvista la notizia della scomparsa , per infarto, del titolare della fioreria di Zianigo. Ne dà il triste annuncio sui social media la compagna Sonia con queste parole : « Il grande Andrea, Andrea con il cuore grande non c’è più » . Un ragazzo davvero amato e stimato e conosciuto da tutta la comunità di Zianigo. Dopo l’annuncio della sua scomparsa s ulla rete di Facebook, un fiume di condoglianze e di messaggi affettuosi si sono seguiti per tutta la giornata. Trent’anni di attività, una famiglia originaria della frazione di Mirano e quindi amata e conosciuta. Lo ricorda con parole di affetto e profonda commozione la Tabaccheria Boesso, che si trova in via Varotara, parlando degli inizi dell’attività di Andrea « lo conoscevo fin da bambina - ricorda infatti la titolare - mia madre ha aperto la tabaccheria negli stessi anni in cui la famiglia di Andrea aveva avviato la vicina fioreria, parliamo ormai di 30 anni di attività, avevamo il negozio vicino » . « Siamo sotto sopra come tutto il paese, un vero e proprio shock, non sappiamo cosa sia successo. È un fatto che ci rattrista tutti » gli fa poi eco un altro esercente della stessa via. Andrea Barbato lascia oltre alla compagna Sonia anche due figlie adolescenti. Ma lascia anche tutta la frazione di Zianigo incredula nell’aver perso prematuramente un membro stimato e amato della comunità.

APPROFONDIMENTI ABANO TERME Antiquario muore pochi giorni dopo l'operazione alle coronarie