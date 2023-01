S. MARIA DI SALA - È morta a 52 anni in seguito ad una lunga malattia. Katia Campagnaro è scomparsa giovedì scorso - 19 gennaio - a causa di un tumore al pancreas. Lascia nel dolore i figli Mattia, 28 anni, ed Elia, 15, la madre Giuseppina e i fratelli Chiara e Tiziano. I funerali di Katia avranno luogo mercoledì 25 alle 11 nella chiesa di Caselle di Santa Maria di Sala. La famiglia della donna ha annunciato che quanti l’hanno conosciuta e stimata possono offrire un contributo, un sostegno all’AIRC, la Fondazione per la ricerca sul cancro.

Sono stati altri due i lutti nelle ultime settimane. Il 4 gennaio era morto Moreno Anastasio di 55 anni, figlio di un ex assessore comunale di Santa Maria di Sala. Moreno lavorava alla Safilo ed era molto conosciuto in paese anche per aver giocato nel calcio a cinque col Veternigo fino a pochi giorni dalla sua scomparsa. Ha lasciato la moglie Luana impiegata alla Confcommercio di Mirano ed i figli Edoardo di 26 anni ed Emma di 17. A portarlo alla fine dei suoi giorni è stato un tumore all’esofago per il quale non è stato possibile nessun percorso di terapie, tanto che al riapparire del male dopo un breve periodo di benessere che aveva portato alla speranza di una guarigione. Invece si è spento in soli venti giorni. Il 9 gennaio era invece deceduta Paola Sgorlon, di 52 anni, infermiera all’ospedale di Mirano. Paola ha lasciato il marito Michele Michieletto, un impiegato in una vetreria di Padova, il figlio Matteo di 25 anni e la figlia Sara di 22.