MIRANO - Dolore e angoscia hanno travolto Zianigo e tutta Mirano alla notizia della scomparsa di Elena Berton, morta a 48 anni dopo essere precipitata in montagna. L'incidente fatale, causato da un rivolo ghiacciato sul quale è scivolata, è avvenuto durante un'uscita con un compagno di cordata nel gruppo del Montasio, nelle Alpi Giulie, nel comune di Chiusaforte (Udine). Berton, miranese molto conosciuta in città, era laureata in architettura...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati