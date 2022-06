Moonlight Half Marathon, in gara il bassanese Eyob Faniel e l'altro azzurro El Fathaoui

JESOLO - Il primatista italiano di maratona, il bassanese Eyob Faniel, sfida il compagno di Nazionale Yassine El Fathaoui oltre ad un gruppo di atleti africani guidati dal fresco vincitore della Stramilano Dickson Simba Nyakundi. Tutto pronto per l'undicesima edizione della Jesolo Moonlight Half Marathon, la gara in programma questa sera (oggi 11 giugno) con partenza alle 19.45 da via Danimarca e arrivo in piazza Milano. In cabina di regia il Venicemarathon, che ha allestito anche la gara di 10 chilometri (partenza ore 19) e la family run, gara di 3 chilometri con il via previsto alle 17.30 e parte della quota d'iscrizione devoluta alla Caritas di Jesolo.

Per Faniel e El Fathaoui, che lo scorso anno partecipò ai Giochi Olimpici di Tokyo proprio assieme a Faniel e che vanta un personale sulla distanza di 1h04'44, ottenuto quest'anno alla Roma-Ostia, e di 2h10'10 sulla distanza più lunga (Siviglia 2020), la sfida è internazionale con i keniani Dickson Simba Nyakundi, secondo lo scorso a Jesolo e fresco vincitore della Stramilano e della Corri Trieste, Mathew Samperu che vanta un personale sulla distanza di 1h01'06 fatto registrare lo scorso anno alla Stralugano, Ishmael Kalale e Rogers Maiyo.

In campo femminile, la migliore accreditata è la keniana Zipora Wanjiru vincitrice quest'anno della Maratonina di Brugnera (Pordenone), capace di correre la distanza in 1h11'05. Occhi puntati anche su Francesca Tonin, la 28enne atleta veneta, di Feltre, allenata dal campione olimpico di maratona Stefano Baldini. La Tonin, infatti, dopo una lunga militanza nella società del suo paese e alcune stagioni prima alla Tornado di Mira e poi a Il Fiorino di Sesto Fiorentino, dallo scorso anno porta i colori della Calcestruzzi Corradini Excelsior di Rubiera, la società che ha visto crescere Baldini. Completano il cast le keniane Meseret Ayele e Brigit Jelimo Kaberge e l'etiope Asmerawork Wolkeb. In piazza Milano come sempre è stato allestito il Moonlight Village che animerà l'intera zona con il passaggio degli atleti e le diverse attività proposte.



Foto: Eyob Faniel (Giancarlo Colombo)