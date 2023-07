La moglie non lo vede più e lancia l'allarme: 60enne trovato in spiaggia dopo ore di ricerche

«Mio marito è andato a fare il bagno ma non hai più rientrato»: sessantenne austriaco ritrovato dopo due ore di ricerche a Caorle. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 luglio, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle ha ricevuto la richiesta di soccorso per un uomo disperso in mare. Si trattava di un cittadino austriaco di sessant’anni che si era allontanato da più di due ore per una nuotata. Preoccupata la moglie che, non vedendolo tornare a riva, ha allertato la Polizia locale di Caorle e i militari della Guardia Costiera. Le ricerche sono state subito attivate dal Comando di Circomare Caorle che ha inviato una pattuglia a terra e il dipendente mezzo nautico GC B99. Congiuntamente è stata attivata per la ricerca la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, pronta a inviare i propri uomini e mezzi. Richiesto anche il mezzo nautico GC B111 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo. In campo anche i vigili del fuoco, arrivati in elicottero, che si sono uniti alle ricerche dopo due ore di ricerca che con decine di uomini stavano battendo tutta la cittadina marinara, l’uomo è stato ritrovato in buono stato di salute dalla pattuglia della Guardia Costiera lungo la “Spiaggia di Levante” di Caorle. Ha ammesso di essersi perso, dovendolo poi spiegare alla moglie preoccupata per la assenza prolungata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA