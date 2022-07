Jesolo, Miss Venice Beach 2022: la vincitrice della prima tappa è la 18enne Anastasia Urrù

JESOLO - Bellezze veneziane protagoniste della prima tappa di Miss Venice Beach, il concorso che accende l'estate. Venerdì scorso l'iniziativa ha animato piazza Milano che ha ospitato la prima selezione del 2022 . Quattordici le concorrenti impegnate in tre prove, presentate da Elisa Bagordo. La vittoria è andata a Anastasia Urrù, 18enne di Ceggia, studentessa liceale che ama praticare snowboard. La giovane è stata premiata con la fascia Miss Leonardo gioielli dal sindaco di Jesolo Christofer De Zotti.

«Si tratta del primo concorso a cui partecipo - spiega Anastasia - Di Venezia mi piace in particolare la zona di Rialto, che conosco bene». Al secondo posto è risultata Gioia Ewere Ojoh, 17 anni, trevigiana di Povegliano, studentessa di marketing, hostess e ballerina di latinoamericano. «Di Venezia amo l'assenza di auto precisa Gioia - si tratta di una città sostenibile». Tra i fuori-programma la giovane ha improvvisato alcuni passi di danza assieme al sindaco De Zotti, richiamato sul palco dall'effervescente Bagordo. A lei è andato il titolo di Miss consorzio Sigillo italiano consegnato dal responsabile-qualità del consorzio Alessandro Mazzenga. Terzo posto con il titolo Miss Eywa sport e spa per un'altra veneziana: Margherita Bolzonella, 20enne di Mira, studentessa di lettere all'università di Ca' Foscari che vorrebbe diventare insegnante, oltre a coltivare le passioni per la danza e la moda.

«Avevo partecipano a Miss Venice lo scorso anno spiega Margherita senza riuscire a classificarmi, per cui questa fascia ha il sapore di una rivincita». A staccare il pass per la finale anche la padovana Martina Evatore, 20 anni, studentessa di biochimica, che oltre alla passerella si è esibita nella specialità di danza del ventre, e ha conquistato la fascia di Miss Coraya, premiata dall'assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschio.



«Una serata all'insegna di bellezza e divertimento che si inserisce nella rassegna degli eventi estivi di Jesolo - ha spiegato De Zotti nel saluto inziale dopo due anni di pandemia è un modo per tornare alla spensieratezza. Quello con Miss Venice è un legame che si consoliderà anche nei prossimi anni. L'estate sta entrando nel clou, con tanta musica, concerti nei parchi e in spiaggia, a ferragosto torna lo spettacolo pirotecnico, a fine agosto le Frecce Tricolori, a fine settembre l'Ironman e tanti altri eventi nelle piazze anche grazie a una rete di comitati cittadini». Nel corso della serata altre due belle veneziane hanno sfilato tra una passerella e l'altra: Emma Rossato, 18 anni di Spinea, Miss Venice in carica, e una passerella extra anche per Giulia Gioia di Favaro, Miss Venice 2019. Per la gara dei cantanti a passare il turno è stato Patrick Donato in arte Dave con il brano inedito Gin tonic. Il tour di Miss Venice continua venerdì 15 in piazza Matteotti a Caorle.