Mirano in lutto, è morta Erika Niero. Aveva 46 anni

MIRANO - Lutto a Mirano per la scomparsa di Erika Niero, l'architetto ed ex consigliere comunale del Pd si è arresa dopo aver combattuto a lungo contro la malattia.



"Architetto di elevata competenza professionale, è stata una figura di spicco per l’indipendenza, i valori etici, l’empatia e il garbo con cui ha condotto diversi incarichi istituzionali - scrive in un post Facebook la Commissione Pari Opportunità - Comune di Mirano -. Già Presidente della Commissione Pari Opportunità, dal 2017 era stata Presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente e Consigliera delegata alla promozione della cittadinanza delle donne e cultura delle differenze e i rapporti con le frazioni e i quartieri.

Alla famiglia Niero l’Amministrazione comunale esprime le proprie condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità cittadina in questo difficile momento".