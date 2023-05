Mirano, incidente spaventoso all'incrocio: auto infilzata nella cuspide del guardrail. Un ferito

MIRANO (VENEZIA) - La notte fra venerdì 12 e sabato 13 maggio, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Caltana e Via Accope' Fratte a Mirano per un’auto finita contro la cuspide di un guardrail: una persona ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento volontario, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale. Danneggiato anche l’impianto semaforico. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.