Uscì per mangiare un gelato e sparì per sempre: un giallo lungo 33 anni

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRANO - ”Dov’è?”. Così titolava il Gazzettino, nelle pagine della cronaca locale, nell’estate del 1985. Trentatré anni dopo quella domanda è ancora senza risposta. Francesco Fabbian ènella sua Mirano l’8 giugno di quell’anno. Aveva 22 anni, era uscito per mangiare un gelato con un amico e non è mai più tornato a casa. Scomparsi per sempre lui e la sua 128 blu. Unche rischia di rimanere per sempre irrisolto.