Mirano. Arriva la Reyer City League, il torneo itinerante che porta il basket nelle piazze

MIRANO (VENEZIA) - Dopo la tappa a Dolo, torna la Reyer City League, il torneo di basket organizzato dalla società veneziana da cui prende il nome (Reyer).

Si tratta di un campo da gioco 3x3 mobile che consente di portare questo sport anche in location inaspettate e suggestive. Questo primo torneo itinerante nelle piazze, infatti, rappresenta la prima edizione di un evento che la società orogranata si ripropone di organizzare durante l'estate nei principali luoghi di aggregazione del territorio.

Il prossimo evento si terrà questa domenica, 10 settembre alle 18, in Piazza Martiri della Libertà a Mirano. Otto team si daranno battaglia per raggiungere le mega finali del 16 settembre in Piazza Ferretto a Mestre.