UDINE - Il caro bollette fa fare un balzo del trenta per cento alle tariffe per l'utilizzo del Palasport Carnera. L'uso del tempio del basket in terra udinese sarà più costoso. Una scelta obbligata, per l'amministrazione comunale, dopo due anni "lacrime e sangue" per i rincari dei costi energetici. Così, ieri in giunta è passato il ritocco all'insù di un terzo rispetto al precedente tariffario. Come spiega l'assessora allo Sport Chiara Dazzan, «le tariffe del PalaCarnera sono aumentate del 30 per cento perché negli ultimi due anni l'impatto dell'incremento dei costi energetici ha inciso in modo più che sensibile sui costi di gestione e i proventi del pagamento delle tariffe da parte dell'Apu coprono esclusivamente una parte esigua dei costi di gestione della struttura, che viene usata in via esclusiva solo da loro». Come ricorda Dazzan, la società sportiva cestistica ha una concessione ad ore dell'impianto. Nel nuovo tariffario appena varato cinque pagine dense di numeri, dai costi di utilizzo dal settore giovanile agli under 20 fino ai prezzi praticati per gli eventi della squadra maggiore. Un esempio? Per usare l'impianto in un giorno festivo e in un orario pomeridiano e serale (il classico caso della partita "di rango"), la nuova tariffa oraria sarà di 57 euro più Iva, «mentre prima pagavano il 30 per cento in meno», mentre, se il palasport dovesse essere richiesto e utilizzato per un giorno intero festivo, per una durata fra le cinque e le dieci ore, il prezzo sale a 1.072,50 euro più Iva.



DAL DAN

Recinzioni a prova di blitz al "Dal Dan" di Paderno, già preso di mira dai vandali per tre volte in pochi mesi. Il Comune intende presentare una richiesta di contributo per finanziare lavori negli impianti sportivi. Dazzan ha chiesto l'autorizzazione a proporre l'istanza per ottenere i fondi partecipando a un bando che interessa tutte le discipline sportive ad esclusione di calcio e rugby. La scelta è ricaduta sull'impianto di Paderno dove si sono appena conclusi i costosi lavori (750mila euro) sulla pista. «Adesso che è finito l'intervento, ci sembrava un'incompiuta - spiega l'assessora Dazzan - una pista nuova con delle strutture intorno un po' da rivedere. Puntiamo a ottenere 230mila euro per fare molti lavori». Fra questi, proprio la sistemazione della rete di recinzione, già squarciata in passato dai teppisti. «La cambieremo e la sostituiremo con pannelli grigliati elettrosaldati a prova di vandali». Al Dal Dan, poi, prosegue Dazzan, «vorremmo riqualificare l'infermeria, adeguando il locale con la creazione di un wc accessibile. Ci sarà anche l'adeguamento dell'accesso alle pedane dei lanci perché sia fruibile anche ai disabili. Poi ci sarà la realizzazione di un ufficio amministrativo nell'ex casa del custode e uffici per i giudici di gara. Infine, è prevista la manutenzione straordinaria del locale accoglienza all'ingresso. Nel corpo di fabbrica degli spogliatoi verrà realizzata una palestra per pesistica e corpo libero. Si farà un'area pavimentata per la postazione dei due giudici di gara. Andrà risistemata anche la struttura muraria sul retro della tribuna, che presenta screpolature».



Il Comune ha anche deciso di prorogare il contributo Fare sport con un budget di 42.757 euro, per offrire alle famiglie con Isee sotto i 15mila euro fino a un massimo di 150 euro per iscrivere i loro figli ai corsi sportivi. «L'unica modifica è di tipo tecnico, per evitare che si sovrapponesse con la Dote famiglia Fvg. Il nostro contributo, specifico per lo sport, non è cumulabile con quello regionale, che si può impiegare anche per altro».