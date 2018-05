Ecco la villa della "dogaressa" Minutillo: in vendita a 2,5 milioni

di Maurizio Dianese

MESTRE -. È quella di Claudia Minutillo, l'ex segretaria di Giancarlo Galan . L'ha messa in vendita per 2 milioni e mezzo di euro, solo 100mila euro in meno di quanto è stata valutata Villa Rodella , la residenza dell'ex governatore del Veneto condannato per corruzione a 2 anni e 10 mesi. Lei, invece, Claudia Minutillo, per adesso ha collezionato solo unad un anno e 4 mesi e sta aspettando di patteggiare per concorso in corruzione. E, intanto, vende la casa di Marocco - sul Terraglio, a metà strada tra Mestre e Mogliano - che per la prima volta siamo in grado di mostrare ai lettori grazie alle, che si occupa della vendita.Sviluppata su due livelli, si compone al piano terra di unilluminato da ampie vetrate e finemente arredato si legge sul sito internet - Adiacente alla veranda troviamo la suggestiva zona soggiorno di ca. 120 mq sovrastata dall'e dall'imponenteche accompagna l'accesso al piano superiore. Sempre al piano terra è presente un servizio, uno studio e la cucina. Al piano superiore è disposta la zona notte attraverso il corridoio circolare: la camera padronale, con il proprio servizio, presenta dettagli e spazi unici contornati da lusso e buon gusto, la zona notte prosegue con una camera e un bagno ospiti, cabine armadio e locali disbrigo...