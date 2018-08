Il titolare del minimarket: «I Rom mi sfidano ma non ho paura»

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - «Sono tornati, adesso viviamo nella paura, però sono sicuro che rifarei tutto». Le parole sono quelle di Nizanur Rahman, commerciante bengalese da 25 anni in Italia e da 9 titolare del mini market Lido che si trova in via dei Mille, poco prima del faro. L’esercizio che nella serata di Ferragosto è stato al centro di momenti di autentico terrore. A scatenarli venti Rom che prima si sono impossessati di vari articoli, poi hanno puntato alla cassa. Di fronte alla reazione del titolare, il branco ha colpito...