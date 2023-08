Venezia. Militare americano accoltellato a Rialto, arrestati due giovani di 24 e 21 anni. A scatenare la rissa, apprezzamenti a una ragazza

VENEZIA - Arrestati due giovani di 24 e 21 anni, di nazionalità kosovara e albanese, per l’accoltellamento di un militare statunitense a avvenuto lo scorso 2 luglio vicino a Rialto, a Venezia: la procura li accusa di tentato omicidio. Quella sera a scatenare una rissa sarebbero stati alcuni apprezzamenti non graditi rivolti ad una ragazza che era in compagnia dei militari. A usare il coltello sarebbe stato il ventiquattrenne, come mostrano le immagini delle telecamere di sicurezza, visionate dagli uomini della Squadra mobile. Ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare a loro carico è stata la gip Daniela Defazio.