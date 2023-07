Paura a Venezia, accoltellato alla schiena un militare di Aviano in campo Bella Vienna. L'amico pestato a sangue

VENEZIA - Ennesima aggressione in campo Bella Vienna, l'area della movida veneziana. Un militare americano della base di Aviano è stato accoltellato alla schiena. Un altro commilitone è stato pestato a sangue. Entrambi fuori pericolo. È accaduto tutto nella notte tra sabato 1° e domenica 2 luglio.

Verso mezzanotte i due amici - giunti nel pomeriggio nella città lagunare con altri due colleghi per festeggiare un compleanno - avrebbero raggiunto campo Bella Vienna per un drink.

I quattro si sono seduti al tavolo del bar la Bussola, poi il caos. Sarebbero stati circondati da un gruppo di persone e aggrediti: il primo, un 22enne della Louisiana, è stato accoltellato alla schiena ed è ancora ricoverato in ospedale (fuori pericolo). Il secondo, di 24 anni, pestato a sangue è stato dimesso.

I gestori del bar vicino al quale sarebbe accaduto tutto dicono di non sapere cosa sia successo.

Le indagini

Gli aggressori sono stati identificati e denunciati per lesioni. Il fascicolo è in mano alla Procura.

Il precedente

Pochi giorni fa, sempre in campo Bella Vienna l'aggressione a una coppia di fidanzati veneziani. A raccontare quei minuti di terrore è il 19enne neodiplomato in ragioneria: «Stavamo aspettando che un nostro amico ci accompagnasse in barca fino a Santi Apostoli, quando mi sono reso conto che due ragazzi stranieri stavamo importunando un barista mio conoscente. Ho detto loro di smetterla, ma hanno iniziato a insultarci pesantemente. Uno di loro ha spinto la mia ragazza a terra e le ha sputato addosso. Nel frattempo un altro è andato a prendere pezzi di legno tra i bancali del mercato del pesce ed è scoppiato il finimondo. Io ho cercato di aiutare la mia fidanzata ma in tre mi hanno colpito con dei legni e mi hanno buttato a terra. Lei allora ha provato a scansarne uno, ma lui dopo averla guardata negli occhi le ha dato una bastonata sulla testa. Lei è caduta al suolo sanguinante». Terrorizzata, la 22enne ha chiamato il papà che si è precipitato sul posto e l’ha portata al pronto soccorso dell’ospedale Santi Giovanni e Paolo. La ragazza è arrivata in preda a un attacco di panico. Per medicare il profondo taglio sulla testa ci sono voluti cinque punti di sutura.