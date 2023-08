Meteo. Previsioni in Veneto e Fvg. Arriva la "Heat Storm": almeno tre giorni con temperature fino al 40°. Poi allerta temporali

L'anticiclone nordafricano è pronto ad invadere l'Italia. Temperature in rialzo anche in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Dopo un già rovente Ferragosto la colonnina di mercurio è destinata dunque a salire, almeno per qualche giorno, con l'arrivo di quella che viene chiamata una "Heat Storm", ossia una tempesta di caldo, come indicato dai meteorologi di IlMeteo.it. Sabato prossimo, secondo il bollettino giornaliero sui rischi connessi alle ondate di calore del ministero della Salute, saranno nove le città italiane con bollino rosso.

Heat Storm, cosa è la tempesta di caldo

Antonio Sanò, fondatore de ilMeteo.it, precisa che «la definizione "Heat Storm"' viene usata in meteorologia per descrivere un'ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un'ampia superficie». A portare il caldo è ancora una volta l'anticiclone africano, con temperature che secondo il sito potranno raggiungere 38-40°C al Centro-Nord almeno fino a martedì 22 agosto.

Lo zero termico - prosegue - si porterà fino alla quota record di 5.200 metri

Quanto dura il caldo?

L'anticiclone si rinforzerà entro il weekend e porterà un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi: si prevede il passaggio dagli attuali 37°C di Firenze ai 40°C tra domenica e lunedì, avremo poi un balzo da 34 a 38°C a Milano, un aumento a Roma da 33 a 37°C. Come indicato da 3bmeteo, è previsto un calo delle temperature già da metà della prossima settimana a causa di una circolazione di bassa pressione che potrebbe approfondirsi sull'area tirrenica entro i giorni 24-27 agosto.

Bollino rosso

Tornano gran caldo e rischio temporali sull'Italia. Bollino rosso oggi per Firenze, Bologna, Perugia, Bolzano e Brescia.

In arancione Roma, Latina, Verona, Rieti, Frosinone e Campobasso.

Un colpo basso, dunque, per chi lavora all'aperto ma anche per i tanti turisti e chi è in viaggio lungo la penisola.

Allerta temporali

A spazzare via l'anticiclone africano potrebbe essere però un ciclone in arrivo da Nord, che da giovedì 24 agosto potrebbe portare temporali, «anche violenti». L'aria fredda potrebbe infatti scontrarsi con quella molto calda accumulata a causa del ritorno dell'anticiclone.

Le previsioni

Venerdì 18 : a Nord temporali tra Cadore e Carnia, nubi sul Triveneto e sole altrove. Al Centro soleggiato, caldo in aumento. A Sud sole e caldo in graduale aumento

: a Nord temporali tra Cadore e Carnia, nubi sul Triveneto e sole altrove. Al Centro soleggiato, caldo in aumento. A Sud sole e caldo in graduale aumento Sabato 19 : a Nord sole e molto caldo; al Centro: sole e molto caldo; a Sud: sole e caldo nella media del periodo

: a Nord sole e molto caldo; al Centro: sole e molto caldo; a Sud: sole e caldo nella media del periodo Domenica 20: a Nord: sole e molto caldo; al Centro sole e caldo in intensificazione; a Sud sole e caldo nella media

Nottata difficile per il maltempo in queste ore anche in Germania: a causa delle forti piogge all'aeroporto di Francoforte ci sono state circa 70 cancellazioni di voli in serata. E c'è stato anche un allagamento nella stazione di Südbahnhof. Anche in altre aree della Germania ci sono stati forti piogge e diversi danni.

Meteo in Veneto, le previsioni

Gli esperti di Arpa Veneto ci dicono che l'anticiclone africano determinerà tempo stabile in particolare da sabato, associato ad un deciso aumento delle temperature, con valori ben superiori alla media, specie dal fine settimana.

Venerdì 18 agosto

Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nubi in attenuazione nel corso della giornata, fatta eccezione per le zone montane dove persisterano e potranno portare qualche precipitazione (probabilità medio-bassa 25-50%), in possibile trascinamento sulle zone Pedemontane.

Sabato 19 agosto

Per sabato ci aspetta una giornata di sole in Veneto, solo con poche venature. Temperature massime in aumento con valori superiori alla media. Venti deboli.

Domenica 20 agosto

Ancora tempo stabile e soleggiato, temperature in ulteriore aumento, anche le minime. Venti moderati.