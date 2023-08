Marmolada, verso il record di caldo: sulla vetta previsti +15 gradi. Le previsioni

BELLUNO - Finora non era stato sotto stress termico come nel 2022 - quando il 3 luglio il crollo del seracco causò 11 vittime - ma il ghiaccio della Marmolada potrebbe subirel'attacco più insidioso del caldo . Con quota dello zero termico che dovrebbe arrivare a 5.200 metri, per martedì 22 agosto - sulla vetta di Punta Penia, a 3.343 metri d'altezza, il termometro potrebbe avvicinarsi a +15 gradi. Un record per la Marmolada, perlomeno da quanto aesistono le webcam e gli strumenti meteo professionali della piattaforma «marmoladameteo.it». che registrano il tempo sul massiccio. Tutto ciò, spiegagestore della stazione meteo, a causa dell'espansione dell'alta pressione sub tropicale che coinvolgerà l'Italia, con effetti molto pronunciati specie su Alpi e Dolomiti.