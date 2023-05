Meteo, previsioni Veneto e Friuli. Due giorni di estate, poi torna il maltempo: temporali ma anche grandinate intense

Previsioni meteo per i prossimi giorni. Temperature in impennata in Veneto e Friuli Venezia Giulia lunedì 22 e martedì 23 maggio, ma meglio non abituarsi: mercoledì 24 e giovedì 25 maggio ci sarà un drastico cambiamento e sulle nostre regioni arriveranno piogge e temporali. Non sono escluse grandinate anche intense e con chicchi di dimensioni importanti.

Tregua dal maltempo

La fase di intenso maltempo, causata dal ciclone che ha attraversato l’Italia nei giorni scorsi, è giunta al termine. Nei prossimi giorni ci penserà l'anticiclone Zefiro a riportare il bel tempo su gran parte delle aree interessate dagli intensi fenomeni atmosferici durante la settimana scorsa. Emilia Romagna e Marche comprese.

Anticiclone Zefiro, temperature in aumento

Zefiro è in arrivo dalla Germania e grazie a lui si registrerà un importante aumento delle temperature, fino a raggiungere valori tipicamente estivi: al Nord e in Toscana, secondo gli esperti di 3B Meteo, si potrebbero toccare addirittura i 27° gradi nelle ore diurne.

Non piu di 24° gradi, invece, sono attesi sul resto d’Italia. Al Sud Italia, nel corso di lunedì 22 maggio, potranno verificarsi ancora rovesci temporaleschi.

Meteo in Veneto nei prossimi giorni

E anche in Veneto la pressione è in aumento, da lunedì fino a martedì mattina le temperature saranno molto sopra la media, come rilevato dagli esperti dell'Arpav. Ma da mercoledì la pressione sarà in calo, ed ecco ritornare le piogge. E così mercoledì 24 maggio e mercoledì 25 l'arrivo di una depressione da Nord porterà piogge, temporali e nuvolosità nel migliore dei casi.

Meteo in Fvg nei prossimi giorni

Un lunedì soleggiato e con temperature alte quello del 22 maggio in Friuli Venezia Giulia, con rovesci isolati solo in montagna e Bora moderata sulle zone orientali. Ma gli esperti di Arpa Friuli Venezia Giulia prevedono un cambiamento già dalla giornata di martedì 23, con un cielo poco nuvoloso e maggiore variabilità sui monti, i rovesci e i temporali cominceranno a verificarsi Nuvolosità variabile. Le precipitazioni saranno possibili anche nella giornata di mercoleì 24 mentre un miglioramento si comincerà a vedere dal 25 maggio.

Il Friuli Venezia Giulia rischia il disastro come la Romagna: un report spiega dove si è più in pericolo

Nuova perturbazione in arrivo

Il maltempo tornerà, con una perturbazione più breve ma intensa, mercoledi 24 e giovedi 25 maggio, quando una perturbazione proveniente dalla Svezia potrebbe causare forti temporali al Nord: l’aria fresca in arrivo, infatti, mescolandosi con il caldo preesistente, fornirà l’energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, generando intense grandinate anche a chicchi grossi.

Al Centro-Sud, invece, continueranno i consueti temporali pomeridiani, relegati pero alle sole zone appenniniche. Il passaggio della perturbazione, se confermato, farà calare bruscamente le temperature massime nei settori settentrionali, dove di giorno, specialmente in presenza di temporali, potrebbero scendere anche sotto i 21°gradi, subendo quindi un crollo di quasi 10° tacche di termometro. Non sono attese variazioni invece sul resto del Paese. Dopo il passaggio temporalesco, l’anticiclone Zefiro dovrebbe riconquistare il terreno perduto riportando il sole e il caldo su tutta l’Italia.