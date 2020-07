Fiat Punto rompe il tappo del serbatoio "semina" il metano in area di servizio

DOLO - Oggi, domenica 5, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’aerea di servizio di Arino di Dolo in autostrada A4 (direzione Venezia) per la perdita di gas metano da un’auto per la rottura di un tappo. I vigili del fuoco arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto spostando a spinta la Fiat Punto in un’area sicura, lontana dalle colonnine di rifornimento.



La vettura è stata alzata con dei cuscini pneumatici permettendo ad un operatore dei vigili del fuoco di chiudere in sicurezza la valvola della bombola. © RIPRODUZIONE RISERVATA