MESTRE - Se lo vedete salire e zampettare in tram, su un autobus o magari perfino in vaporetto, non preoccupatevi: a lui piace viaggiare. Del resto si chiama Trump e, con un nome così, anche se è un gatto persiano non può avere paura di niente e di nessuno. Poi, magari, è sempre meglio sapere che è di un ragazzo di Mestre che ieri lo ha ritrovato grazie a una pendolare che lo aveva preso mentre passeggiava, tranquillo come sempre, a bordo del tram per Venezia.

Trump pendolare

L’Actv dovrebbe regalargli come minimo un abbonamento, o trasformarlo nella sua mascotte, perché di gatti a bordo dei mezzi pubblici (a meno che non siano trasportati dai loro padroni nelle gabbiette) proprio non se ne erano mai visti. “È un gatto indipendente come il suo nome”, ha detto il proprietario che ieri ha risposto al post, lanciato via Facebook su varie pagine della città, da chi l’aveva trovato. Perché Trump, abituato ad andare a spasso per le strade di Mestre, nel tardo pomeriggio di martedì aveva deciso di presentarsi alla fermata del tram e di salire assieme agli altri viaggiatori. «E a bordo era tranquillissimo, senza nessuna paura dei rumori o degli sconosciuti attorno a lui - racconta Alina Bolharska che, dalla terraferma, stava tornando a Venezia dopo una giornata di lavoro -. Mi sono avvicinata mentre eravamo sul ponte della Libertà, si è fatto prendere in braccio e poi, arrivati in piazzale Roma, è rimasto serafico anche quando abbiamo preso il vaporetto. Si è messo su una sedia ed ha aspettato che scendessimo». Alina se l’è portato a casa e ha subito messo l’annuncio su Facebook per rintracciare il suo padrone. Nel giro di poche ore sono arrivate decine di commenti, messaggi, telefonate di persone che sarebbero state subito pronte ad adottare il persiano viaggiatore. E, tra queste chiamate, ieri è arrivata anche quella del legittimo proprietario con Trump che, quando lo ha rivisto, ha iniziato a miagolare forte. Come se volesse raccontare la sua “avventura” a bordo dei mezzi pubblici. Che ci abbia preso gusto?