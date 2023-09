Mestre, soldato americano di 25 anni investito dal treno: ricoverato in prognosi riservata

​MESTRE - Il macchinista l’ha visto sui binari all’ultimo momento, ha frenato immediatamente ma non è riuscito a evitare l’impatto. Il giovane, un soldato americano di 25 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Mestre con un grave trauma facciale.

E’ successo ieri sera, sabato 2 settembre, alle 23.25 all’altezza della stazione ferroviaria di Marghera, di fronte allo Scafo Club di via Paganello, lato Mestre. A investirlo il regionale che appena partito da Mestre era diretto a Santa Lucia e che per fortuna non stava procedendo ad alta velocità. La circolazione dei treni è stata bloccata su entrambe le direzioni.

Sul posto Polfer, Suem e pompieri. In corso indagini per capire cosa sia successo: il militare era solo.

L’incidente, nella dinamica e nel luogo, ricalca tragicamente quella che lo scorso giugno, era il 24, è costato la vita a Manuel Tripargoletti, l’insegnante di 25 anni, originario di Cosenza, che insieme a un amico veronese di due anni più giovane, aveva attraversato la linea ferroviaria senza accorgersi del treno in arrivo che lo ha travolto in pieno.