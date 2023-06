MESTRE - Quando è stato dato l'allarme i soccorritori sul luogo dell'impatto con il treno hanno trovato solo Alessandro Sorze, 23 anni il prossimo agosto. Continuava a ripetere dove fosse l'amico, lo chiamava. Non è stato facile per gli operatori del Suem e per gli agenti della Polfer individuare quello che fino all'ultimo si è sperato fosse l'altro ferito: ci sono volute le dotazioni dei vigili del fuoco a illuminare a giorno l'area. Manuel Tripargoletti nell'urto con il regionale veloce proveniente da Trieste era stato sbalzato qualche metro avanti e il suo corpo, ormai senza vita, era finito fra la massicciata e una canaletta di cemento. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.



Sorze invece, miracolato, ha riportato delle ferite al braccio e in altre parti del corpo. Trasportato all'ospedale dell'Angelo è stato medicato e trattenuto in osservazione: per lui la prognosi è di venti giorni e nel pomeriggio di ieri è stato dimesso in forte stato di choc.

Lo è andato a prendere il padre che lo ha riportato a Legnago nella casa dove vive anche la madre e il fratello. La famiglia Sorze fino a un paio di mesi fa era residente nel comune di Bevilacqua, sempre nel Veronese, distante una decina di chilometri. Nella notte lo studente di 23 anni è stato ascoltato dagli agenti della Polfer, ai quali avrebbe ripetuto che hanno attraversato perché avevano fretta di raggiungere il solito bancomat dall'altra parte delle rotaie che smetteva di essere attivo a mezzanotte. Sorze è studente universitario a Ca' Foscari, dove sta ultimando la magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali. Tripargoletti lo aveva conosciuto cercando casa a Mestre e avevano subito legato. Dividevano la stanza nello stesso appartamento con altri studenti. Nelle storie del suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto: una del pomeriggio di sabato che riguarda la manifestazione delle famiglie arcobaleno che si è svolta a Venezia centro storico e l'altra, verso le dieci di sera, un paio d'ore prima della sciagura, che ritrae un gruppo di coetanei forse in casa di uno di loro. Tutti sorridenti e felici come lo si può essere a poco più di vent'anni, con tutta la vita davanti.



M.And.