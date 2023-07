Mestre, rispuntano le ronde: residente furioso riprende con il cellulare lo scambio di droga. Poi gli insulti razzisti e l'aggressione Video

MESTRE - Allarme degrado a Mestre, in centro città rispuntano le ronde. Nel filmato, che ha fatto il giro dei social, un residente furioso documenta lo scambio di droga in piazzetta San Francesco, nella zona di via Piave. Il videoreporter improvvisato ricopre di insulti razzisti i ragazzi stranieri che incontra nel suo percorso. I giovani insultati rispondono con spintoni. E torna il rischio della "giustizia fai da te".