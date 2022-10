/>MESTRE - Rissa in pieno giorno in via Piave a Mestre. L'ennesimo episodio di violenza è avvenuto stamane, 9 ottobre, intorno a mezzogiorno. Proprio nell'ora in cui turisti e mestrini si spostano per l'aperitivo e il pranzo della domenica. Secondo quanto riportato da alcuni residenti e testimoni oculari, sarebbe scoppiata una rissa tra un gruppo di ragazzi stranieri. Un giovane magrebino è rimasto ferito con la testa sanguinante.

La scazzottata è iniziata nei giardini di via Piave. Per poi terminare di fronte al bar Piave (chiuso), alla fine di via Felisati, con l'arrivo di due pattuglie della volante e una della polizia locale. Sul posto anche un'ambulanza che ha soccorso il ferito.

Da accertare il motivo da cui è scaturita la rissa. Tra le ipotesi, questioni legate alla droga.