Mestre. Iniziato il processo d'appello a Sorroche, l'anarchico accusato di aver messo la bomba nella sede della Lega. Il pm chiede 21 anni e 6 mesi

MESTRE - ​Iniziato il processo d'appello a Sorroche, l'anarchico accusato di aver messo la bomba nella sede della Lega. Il pm Giancarlo Buonocore chiede 21 anni e 6 mesi. È iniziato stamane nell'aula bunker di Mestre il processo d'appello all'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche, 46 anni, condannato il primo grado a 28 anni per l'attentato nel 2018 al K3 di Villorba, sede della Lega trevigiana. Davanti alla sede giudiziaria nessun manifestante e una nutrita presenza di forze dell'ordine.

Sorroche non è presente in aula ma segue il dibattimento in videoconferenza. In apertura d'udienza Giancarlo Buonocore della Procura generale d'Appello di Venezia ha indicato la volontà dell'anarchico di realizzare «due ordigni per colpire la politica razzista e autoritaria». Bombe contenenti oltre un chilo di esplosivo e a frammentazione, in grado di creare profonde lacerazioni e gravi conseguenze fisiche.

A indicare Sorroche come l'autore dell'attentato vi sarebbero, secondo l'accusa, che nega si sia trattato di un gesto puramente dimostrativo, cinque tracce epiteliali trovate sui reperti più significativi come la miccia, il nastro isolante e la busta contenente la rivendicazione.