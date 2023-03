Anarchici a Venezia, sale la tensione: tafferugli in campo San Rocco. Manifestanti bloccati dagli agenti, una decina finisce in questura

VENEZIA - Ad un'ora dall'annunciata manifestazione degli anarchici a Venezia di oggi, 24 marzo, tafferugli in campo San Rocco. I momenti di tensione del corteo degli anarchici a Venezia si sono verificati durante il percorso di ritorno dalla Chiesa dei Frari verso Piazzale Roma. Una quarantina i manifestanti che lanciava slogan contro il 41 bis e in solidarietà ad Alfredo Cospito, seguita dagli agenti in tenuta antisommossa. Per alcuni istanti c'è stato un contatto con la polizia. La città è presidiata da circa 400 uomini in divisa, metà dei quali sono stati collocati in Campo Santa Margherita. Dalle 15 la città è sorvolata da un elicottero della Polizia che controlla dall'alto l'evolversi della situazione. Tutte le calli d'accesso al campo sono presidiate. In campo Santa Margherita, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata individuata una decina di anarchici che sono tenuti sotto stretto controllo.

ANARCHICI IN QUESTURA

Una decina di anarchici è stata portata nella sede della Questura di Venezia nell'ambito dei controlli della Digos sui manifestanti in arrivo in città per la protesta non autorizzata in Campo Santa Margherita. Sono stati bloccati all'esterno della stazione ferroviaria mentre tentavano di raggiungere il campo.

DAVANTI ALLA CHIESA DEI FRARI

La tensione è scoppiata poco dopo il presidio davanti alla Chiesa dei Frari. A mezz'ora dall'avvio della manifestazione degli anarchici, la situazione era sotto il controllo delle forze dell'ordine. Non vi era alcun corteo a sostegno di Alfredo Cospito e dello spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez, condannato in primo grado a 28 anni per l'attentato alla sede della Lega di Villorba (Treviso). Una trentina di manifestanti si era radunata a diverse decine di metri, nel vicino campo dei Frari, esponendo uno striscione con la scritta «Stragista è lo Stato. Solidarietà con Anna e Alfredo» e gridando slogan con un megafono. Il gruppo era stato immediatamente accerchiato dalle forze dell'ordine, che impedivano a giornalisti e turisti di avvicinarsi.