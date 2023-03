Venezia blindatissima, ma gli anarchici davanti ai Frari sono una trentina

VENEZIA - Dopo mezz'ora dall'annunciata manifestazione (oggi 25 marzo alle ore 15) degli anarchici in Campo Santa Margherita, a Venezia, la situazione è sotto il controllo delle forze dell'ordine. Non vi è al momento alcun corteo a sostegno di Alfredo Cospito e dello spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez, condannato in primo grado a 28 anni per l'attentato alla sede della Lega di Villorba (Treviso). Una trentina di manifestanti si è radunata a diverse decine di metri, nel vicino campo dei Frari, esponendo uno striscione con la scritta «Stragista è lo Stato. Solidarietà con Anna e Alfredo» e gridando slogan con un megafono. Il gruppo è stato immediatamente accerchiato dalle forze dell'ordine, che impediscono a giornalisti e turisti di avvicinarsi. La città è presidiata da circa 400 uomini in divisa, metà dei quali sono stati collocati in Campo Santa Margherita. Dalle 15 la città è sorvolata da un elicottero della Polizia che controlla dall'alto l'evolversi della situazione. Al momento non è segnalato alcun incidente. Tutte le calli d'accesso al campo sono presidiate. In campo Santa Margherita, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata individuata una decina di anarchici che sono tenuti sotto stretto controllo.