Anarchici a Venezia: tensione tra polizia e manifestanti

VENEZIA - Ad un'ora dall'annunciata manifestazione degli anarchici a Venezia di oggi, 24 marzo, tafferugli in campo San Rocco. Momenti di tensione al corteo degli anarchici a Venezia durante il percorso di ritorno dalla Chiesa dei Frari verso Piazzale Roma. Una quarantina di manifestanti continua a lanciare slogan contro il 41 bis e in solidarietà ad Alfredo Cospito, seguita dagli agenti in tenuta antisommossa.