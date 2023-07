MESTRE - Un mese di eventi, dal Salone nautico ai concerti (e non è ancora finita perché nel fine settimana ci sarà il Redentore), una classifica (la "Governance Poll" de Il Sole 24ore) che lo piazza al quarto posto in Italia, una retrocessione rispetto al primo posto dello scorso anno, ma con una percentuale di gradimento comunque alta, del 63 per cento.

Ieri il sindaco Luigi Brugnaro ha "battuto" la città tra cantieri e lavori. E a botta calda, prima di una prossima riunione in Prefettura per fare il punto sull'organizzazione dei concerti, due o tre cose le ha annunciate.

IL PARCO

«Ci sarà senz'altro ogni anno, più o meno nello stesso periodo - ha detto - una data (di un giorno o due) per un concerto o un evento importante al Parco di San Giuliano. Senza esagerare, ma ogni anno, una iniziativa bella a livello nazionale di grandi dimensioni».

Quindi, il bilancio. «I concerti? Quella dei "Pinguini" è stata una prova perfetta di organizzazione, considerato la tipologia dell'evento, tra i più grandi in Italia. Sono molto soddisfatto. Per il deflusso del pubblico abbiamo fatto un lavoro straordinario considerando che l'evento era eccezionale e che c'erano 60mila persone tranquille e felici alla fine del concerto. Poi come in tutte le cose si può sempre migliorare e se possibile lo faremo senz'altro».

Il riferimento è alle difficoltà nello smaltimento del traffico dopo lo spettacolo di venerdì sera. È questo sarà oggetto di un vertice in prefettura nei prossimi giorni.

«Certo - aggiunge Brugnaro - questo mese per Venezia e Mestre è stato davvero intenso. Il Salone Nautico è stato definito un trionfo a livello nazionale da riviste ed esperti del settore. Per i concerti in generale è andato davvero tutto bene considerato il grande numero delle persone amanti della musica coinvolte. Siamo poi riusciti a proporre generi molto diversi tra loro che hanno tutti incontrato un grande successo di pubblico e di critica. Sono molto soddisfatto».

IL PALCO A SAN MARCO

Una riflessione il sindaco l'ha fatta anche sulle dimensioni del palco in Piazza San Marco, soprattutto per i tre concerti di Laura Pausini. «Il palco? Perfetto. Certo, poi dipenderà anche dagli artisti che si devono esibire nel loro spettacolo. Ma valuteremo caso per caso».

LA CLASSIFICA

Intanto Brugnaro resta dunque in "zona Champions" nella classifica dei sindaci pubblicata ieri da Il Sole 24 Ore.

Passando dal primo al quarto posto, Brugnaro lascia la vetta assoluta di gradimento dei sindaci italiani di cui era stato campione nel 2022, ma lo fa non con un crollo nel favore dei concittadini, bensì mantenendo una buona percentuale. Il gradimento rispetto al 54,1% dell'elezione rimane molto alto: + 8.9 per cento.

In base al sondaggio annuale Noto Brugnaro rimane un amministratore apprezzato con il 63 % degli intervistati a favore della sua opera. Solo che questa volta ha trovato molta più concorrenza. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, secondo il sondaggista ha raccolto i frutti della nuova linea metropolitana e di una città che funziona (65% a favore). Poi al secondo posto c'è il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, (64,5%), al terzo Antonio Decaro, di Bari (64%). Brugnaro è pari merito con il sindaco di parma Michele Guerra ed è seguito da Sergio Giordani di Padova e Dario Nardella di Firenze, entrambi con il 61%

«Le classifiche - commenta Brugnaro - sono belle perché fanno notizia, io sinceramente ci bado il giusto anche se è sempre bello stare ai vertici, molto più importante è sentire di avere confermata la fiducia dei Cittadini e soprattutto se possibile dei più giovani che sono il nostro futuro». E a conferma del mantenimento della posizione di testa, c'è il confronto con media (pubblicato in tabella) tra il sindaco veneziano e i colleghi di Milano, Firenze e Bari.