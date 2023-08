MESTRE - Non è stato sufficiente lo sforzo dei medici del Suem che ieri mattina sono arrivati in piazzale Cialdini.

Le manovre per provare a strapparla alla morte sono andate avanti diversi minuti con le persone, attorno, che assistevano a quel disperato tentativo di rianimazione e speravano, alla fine, di poter raccontare un epilogo diverso, la storia di una donna in difficoltà che se ne andava in ospedale per completare il recupero.

Ma nella storia di ieri mattina in piazzale Cialdini l'ultimo capitolo l'ha scritto il destino, che il suo finale l'aveva già scelto e al quale si sono dovuti chinare anche i medici del 118.

Alla fine, sul marciapiede di piazzale Cialdini, lato nord della fermata del tram, è rimasto il corpo di una donna.

Le operazioni di identificazione della polizia di Stato - chiamata sul posto dai medici della centrale operativa del Suem - diranno che si trattava di una donna africana, 40 anni, residente in città, integrata.

L'INDAGINE

Il suo corpo ora è a disposizione della magistratura, informata della morte della donna.

Possibile che nelle prossime ore il fascicolo aperto dal sostituto procuratore di turno, Roberto Terzo, per atti relativi al decesso della donna - senza, quindi, alcun indagato né tantomeno un capo d'accusa - si riempia con il referto dell'autopsia che dovrebbe essere conferita per fare chiarezza sulle cause della morte della quarantenne.

Non è ancora certo, infatti, cosa possa aver ucciso la donna: quando i medici sono arrivati sul lato nord della fermata del tram, la quarantenne era in crisi respiratoria e in sofferenza cardiaca, ma cosa l'abbia causata è quello che dovranno scoprire le indagini.

LA CHIAMATA

Sembrava una mattinata come le altre in piazzale Cialdini, con il classico via-vai, anche se ridotto vista l'estate.

All'improvviso, alle 8, una donna che stava camminando sul marciapiede della pensilina è crollata a terra, senza dare altri segni di vita.

I passanti e i presenti ci hanno impiegato pochissimi secondo per chiamare il Suem 118 e chiedere aiuto.

E poco ci hanno messo anche i medici a raggiungere il piazzale, ma il loro tentativo di rianimazione è stato del tutto inutile.

CHI ERA

Al momento non sono state rese note le generalità della donna, ma il suo nome non era conosciuto ai Servizi sociali del Comune di Venezia né alle forze dell'ordine. Particolari che sembrano delineare una vita normale per la quarantenne. Vita stroncata ieri mattina, all'improvviso, da un malore.