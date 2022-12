MESTRE - Ora c'è anche il progetto di fattibilità tecnico economica, e dunque il palasport da mille posti in via del Granoturco sull'area dell'ex campo Sinti ormai è in dirittura d'arrivo. Manca il progetto esecutivo che sarà pronto entro fine marzo 2023, dopodiché saranno assegnati i lavori che cominceranno entro l'estate e dovranno essere finiti per il 2025 con l'inaugurazione nella seconda metà dell'anno. Su un'area di 22 mila metri quadrati raggiungibile da via Vallenari e quindi dalla regionale 14, via Martiri della Libertà, sorgerà un palazzetto di medie dimensioni, non grande come il Taliercio ma più grande di tutte le altre strutture sportive cittadine, e quindi in grado di ospitare finalmente partite di Calcio a 5 di serie A1, il campionato di A2 della pallavolo e la serie B eccellenza del basket che, altrimenti, si devono giocare in strutture fuori provincia. La prima conseguenza positiva sarà che molte società sportive locali, che fino ad oggi non hanno iscritto le squadre ai campionati per mancanza di spazi, potranno finalmente entrare in gioco.

LUOGO SIMBOLICO

«Con questa delibera andiamo a riqualificare un'area diventata luogo di degrado e incuria. - spiega il sindaco Luigi Brugnaro - E proprio in un luogo così simbolico vogliamo portare nuova vita. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno realizzato, su indicazione della Giunta, questo progetto e che ora dovranno fare in fretta per riuscire a portare a casa i finanziamenti». L'altra conseguenza positiva, come ha sottolineato il sindaco, sarà quella della riqualificazione dell'area che oggi è ridotta a una discarica a cielo aperto: in origine ospitava 20 moduli prefabbricati con 38 unità abitative, e nei mesi scorsi le famiglie di etnia Sinti sono state ricollocate in altri luoghi, dopodiché le casette sono state demolite; ne sono rimaste in piedi ancora tre ma due sono state liberate dalle famiglie occupanti nelle scorse settimane e l'ultima lo sarà in questi giorni. Con la costruzione del palasport verrà riqualificata la viabilità di accesso, saranno realizzati dei parcheggi, alcune fermate per i bus del trasporto pubblico e realizzato il collegamento con la vicina pista ciclabile. «Venezia sta dimostrando di riuscire a reperire i fondi europei (in questo caso del Pnrr) ma soprattutto di spenderli bene e nei tempi richiesti. - afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello - Questo intervento va ad aggiungersi ad altre importanti opere sulle infrastrutture sportive che permettono di recuperare il gap che c'è con le altre città italiane». In effetti a parte appunto il palasport Taliercio della Reyer con i suoi 3500 posti, gli altri spazi sono tutti da 200 o 300 posti e, tra questi, il più grande è il Palavega a Trivignano dove gioca il Basket Mestre. Il resto, a parte il palazzetto Ancilotto di via Olimpia e il palasport Arsenale in centro storico (con la capienza ridotta per questioni di sicurezza), è quasi tutto in palestre scolastiche che vecchie e non progettate per gare di campionato. «Inoltre gli spazi interni sono mal disegnati, per questo abbiamo lavorato molto con le varie realtà sportive, come il Coni, per creare un progetto che distribuisca gli spazi nel migliore dei modi e in base alle esigenze attuali: quattro ampi spogliatoi, sale di servizio (come l'infermeria e la sala antidopping), una palestra polivalente con attrezzi, bar ristoro e biglietteria, e altri servizi».