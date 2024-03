MESTRE - Pioggia permettendo, domani si parte. Al via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Bissuola e via Tevere, punto delicatissimo dove si sono verificati numerosi incidenti e particolarmente importante vista la vicinanza del polo scolastico del quartiere. Sparirà anche questo incrocio, sostituito da una rotonda che consentirà di far rallentare le auto che passano per via Bissuola e di mettere ordine sulle immissioni nelle due strade, con un intervento che arriverà anche nel tratto di via Tevere utilizzato da studenti e famiglie. Ma gli interventi per mettere in sicurezza e fluidificare il traffico mestrino voluti dalla Giunta Brugnaro e dall'assessore Renato Boraso continueranno anche in aprile con la sistemazione definitiva delle due rotatorie provvisorie realizzate nell'estate scorsa in via Torino e, per la prossima estate, si annuncia già la trasformazione del grande incrocio ancora tra via Bissuola e via Vespucci: «Anche qui toglieremo i semafori attraverso una rotonda», annuncia Boraso.

Il progetto



Tra via Bissuola e via Tevere è prevista una rotonda con un raggio di 12 metri, ma verranno inoltre riorganizzati i percorsi ciclabili e pedonali realizzando una nuova pista in sede propria per collegare le due strade, consentendo a pedoni e ciclisti provenienti da Carpenedo di raggiungere l'area delle scuole protetti dalle auto. Un intervento complesso, finanziato con 700mila euro di cui 300mila arrivati dai fondi regionali per "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Bando 2022". Oltre agli attraversamenti in corrispondenza della rotatoria, verranno realizzati altri due passaggi ciclopedonali: uno su via Tevere, in corrispondenza dell'accesso alla scuola media Di Vittorio, e uno su via Bissuola, incrocio con via Sforza. «Il progetto prevede inoltre il rifacimento dei posti auto, realizzando nuovi stalli in corrispondenza della scuola, la realizzazione di nuove aiuole e la messa a dimora di 16 alberi» aggiunge Renato Boraso.



I lavori



Con l'apertura del cantiere la velocità massima consentita nella zona verrà ridotta a 30 km/h. La prima fase dei lavori si concentrerà sul marciapiede di via Tevere dall'accesso della scuola media "Giuseppe di Vittorio" fino al civico 95/G di via Bissuola, sospendendo gli stalli di sosta nello stesso tratto di via Tevere; nella seconda fase, invece, si passerà sull'altro lato di via Tevere, chiudendo il marciapiede dal civico 80 fino al civico 88/C di via Bissuola, anche in questo caso sospendendo i posti auto a bordo strada. «È un'opera importante - riprende l'assessore alla Mobilità Renato Boraso - pensata anche per la ciclabilità diretta al parco della Bissuola. A differenza di altre rotatorie che sono state prima testate con un disegno provvisorio, in questo caso si sistemerà subito, e definitivamente, tutta la zona».



Le novità



Ma le novità, appunto, non finiscono qua. «In aprile procederemo con il completamento delle rotatorie di via Torino, con un investimento complessivo di 800mila euro» annuncia Boraso. Le due rotonde - quella all'incrocio del Laguna Palace con viale Ancona e l'altra all'altezza del centro direzionale delle Poste - erano state realizzate tra agosto e settembre scorsi, prima dell'apertura del grande luna park all'interno dell'ex Mercato ortofrutticolo. Ora, con la sistemazione definitiva dei due svincoli, dovrebbe essere sistemata anche la pista ciclabile di via Torino che, per far posto alle rotatorie provvisorie, era stata sensibilmente "limata" in un paio di punti. «In queste settimane stiamo inoltre lavorando alla progettazione della rotonda al posto dei semafori tra via Bissuola e via Vespucci - conclude Boraso -, intervento necessario per fluidificare il traffico ed alleggerire i carichi che gravano anche sull'asse di via Colombo».