Ruba la borsa a due donne: egiziano insegue il ladro e lo fa arrestare

MESTRE - Via Ca' Marcello, la strada degli hotel, il boulevard di Mestre. Era da poco passata la mezzanotte tra giovedì e ieri quando la tranquillità della zona è stata squarciata dall'urlo di due donne a cui pochi secondi prima un uomo aveva rubato la borsa e poi si era dato alla fuga. Ad interrompere la sua corsa, un quarantasettenne egiziano che era seduto ad un bar di uno dei tanti hotel che si affacciano su via Ca' Marcello. È stato lui a rincorrere l'uomo, a fermarlo e a consegnarlo nelle mani della polizia, chiamata dallo stesso egiziano. «Ero seduto al bar», racconta Akmal, nato al Cairo nel 1972 e da ventisette anni a Venezia. Prima come ristoratore e ora come piccolo commerciante di roba usata.





