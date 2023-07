Mestre, Bosco dello Sport si riparte: dal governo arrivano 93,5 milioni. Brugnaro: «Questa decisione dimostra la bontà del progetto»

MESTRE - Bosco dello Sport: dal governo arrivano 93,5 milioni di euro. Luigi Brugnaro: «Con questo finanziamento realizzeremo una struttura per i nostri giovani. Grazie a chi ci ha sempre creduto».



Dopo l'esclusione dai fondi del Pnrr, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - di concerto con quelli dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e per gli Affari europei Raffaele Fitto - ha assegnato al Comune di Venezia 93,5 milioni di euro per il finanziamento del progetto del «Bosco dello Sport» di Venezia.

Lo rende noto il Comune di venezia, dando conto della pubblicazione del relativo decreto in gazzetta Ufficiale.

Si tratta del maxi progetto previsto a Tessera, nei pressi dell'aeroporto Marco Polo, che prevede la realizzazione di stadio, arena, completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, area educational, che non era stato ammesso al finanziamento per i fondi Pnrr.

Dal piano degli interventi sono state tolte le componenti commerciali e direzionali, eliminando volumi edificatori per 600.000 metri cubi, mentre sono state incrementate le funzioni culturali, educative, mediche e formative. Si prevede inoltre una superficie verde di quasi 79 ettari, con la piantumazione di 100mila tra alberi e arbusti.

Il commento di Brugnaro

La notizia del mancato inserimento del progetto all'interno delle risorse del Pnrr, lo scorso aprile, era stata accolta con «stupore e contrarietà» dall'amministrazione comunale, che sosteneva come fossero stati forniti tutti gli approfondimenti richiesti, con interlocuzioni a tutti i livelli.

«Questa decisione - sottolinea il sindaco Luigi Brugnaro - ha dimostrato la bontà del progetto. Ho sempre avuto fiducia nel governo, voglio ringraziare in particolare il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto, con i quali ho avuto una interlocuzione costante in queste ultime settimane, e i parlamentari veneziani. Hanno mantenuto l'impegno preso di voler garantire a Venezia quelle strutture sportive che mancano dal dopoguerra. Ora le procedure del Bosco dello Sport riprenderanno, per poter avviare i cantieri quanto prima».

Il contributo del governo sarà destinato per le opere di urbanizzazione interna, le opere di verde e di paesaggio e l'arena. Il Comune finanzierà con proprie risorse, la nuova viabilità Tessera-Aeroporto e lo stadio. «Abbiamo le risorse per farlo - sottolinea Brugnaro - senza aumentare il nostro debito. In questi ultimi mesi, abbiamo scelto di non rispondere alla tante, troppe provocazioni, e di lavorare in silenzio, concentrati sull'obiettivo. Da sempre d'intesa con il Governo. È stata riconosciuta la valenza del nostro progetto ed il principio che lo sport non solo è solo strumento di benessere psico-fisico e prevenzione, ma come veicolo di inclusione, partecipazione, educazione che possa permettere lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, con particolare riferimento all'attrattività per i giovani».

Nuovo intervento

Il nuovo intervento non comprende il finanziamento dello stadio, che resta a totale carico del Comune di Venezia, e finanzia esclusivamente interventi di rigenerazione urbana, oltre a un importante polo verde che sarà fruibile anche dai comuni delle aree limitrofe. Soddisfazione è stata espressa da parte dei ministri firmatari per il risultato conseguito.